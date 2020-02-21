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Первую годовщину протестов в Алжире отметили мирными маршами и манифестами

21:45 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирные уличные марши и манифестации, приуроченные к первой годовщине начала масштабного протестного движения "Хирак", которое стало причиной серьезных политических перемен и привело к уходу с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019), проходят в пятницу в столице и многих других крупных городах Алжира. Об этом сообщает информационный портал "Тэ- Эс-А" (TSA, Tout sur l'Algrie).

Участники 53-й подряд пятницы протестов, как и во время предыдущих многотысячных манифестаций, требуют установления в стране демократического строя и освобождения политических заключенных, соблюдения властями политических свобод. Они заявляют о своей решимости продолжать мирную борьбу до тех пор, пока их чаяния и устремления не будут воплощены в жизнь.

Большие толпы людей, размахивающих национальными флагами, идут по центральным улицам столицы - Алжира, а также Аннабы, Батны, Беджайи, Блиды, Бордж-Бу-Арреридж, Буиры, Джиджеля, Константины, Мостаганема, Орана, Сетифа, Сиди-Бель-Аббес, Тиарета, Тизи-Узу, Тлемсена, Шлефа и многих других. "Народ хочет независимости, гражданского, правового, а не военного государства!", - скандируют граждане, среди которых есть представители всех возрастных категорий.

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