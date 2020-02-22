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НОВОСТИ

Правительство отменило советскую норму о молоке "за вредность"

11:30 22.02.2020 Источник: Lenta.ru

Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что за работодателем остается обязательство выдавать рабочим продукты в качестве компенсации за вредность, эта норма прописана в статье 222 современного Трудового кодекса. Однако теперь предприятие может выбирать, что именно выдавать — молоко, молочные продукты или деньги.

В начале января в Москве сотрудницу Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко оштрафовали на зарплату в 50 тысяч рублей за то, что она выдавала медработникам молоко «за вредность». В сумме врачи и медсестры клиники получили 56 тысяч литров этого продукта стоимостью 3,3 миллиона рублей.  Lenta.Ru

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