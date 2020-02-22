Эрдоган рассчитывает 5 марта обсудить Идлиб с Путиным, Макроном и Меркель

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить 5 марта ситуацию в сирийской провинции Идлиб с российским и французским коллегами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Измире во время выступления, трансляцию которого вел телеканал Эн-ти-ви.

"Тема Идлиба - такая же важная, как это ранее было с Африном и территориями, где проводилась [операция ВС Турции] "Источник мира". По этой теме я вчера высказал нашу решимость господину Путину, а также Меркель и Макрону. Я встречусь 5 марта с Путиным, Макроном и Меркель, и мы вновь обсудим эту тему", - утверждал Эрдоган.