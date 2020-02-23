У британцев есть козырь в торговых переговорах с ЕС - Макрон
09:00 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца этого года. Такое мнение высказал в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон во время общения с представителями отрасли на сельскохозяйственной выставке в Париже.
"Будет тяжело, потому что они очень неуступчивые. <...> У британцев есть карта на руках, и это рыбная ловля, - приводит его слова агентство Франс Пресс. - В июне возрастет напряженность, вам придется держать свои ряды, если почувствуете, что происходит недопонимание. Мы придем и урегулируем все на месте".
"Я не уверен, что мы сможем заключить глобальное соглашение до конца года", - добавил Макрон.
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