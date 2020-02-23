Больницу, куда поместили россиян с Diamond Princess будет охранять Росгвардия
12:00 23.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы Росгвардии будут охранять медучреждение, куда поместили россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess. Об этом в воскресенье журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эта инфекционная больница в городе Казани имеет самое новое оснащение, совершенно правильно оборудована в части предотвращения распространения любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. Именно здесь будут находиться в течение всего периода выздоровления и лечения пациенты под наблюдением очень квалифицированных врачей, которые вместе с ними будут находиться здесь на менее 14 дней без выхода из здания, и весь блок, где расположены эти специальные боксы, будет охранять Росгвардия", - сказала она.
"О состоянии пациентов мы будем сообщать общественности ежедневно и контролировать его будут как высококлассные специалисты в этой больнице, так и лабораторное сопровождение будет проводить наш научный центр "Вектор", - сказала Попова.
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