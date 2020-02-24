Власти Китая не рекомендуют гражданам КНР посещать Соединенные Штаты

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти рекомендуют гражданам страны временно отказаться от туристических поездок в США в связи с "несправедливым отношением" к отдыхающим из КНР. Об этом сообщило в понедельник Министерство культуры и туризма Китая.

"В последнее время в связи с распространением нового коронавируса американская сторона предприняла чрезмерно жесткие меры для обеспечения внутренней безопасности, - говорится в распространенном заявлении. - По отношению к китайским туристам стали применяться несправедливые меры. <…> Категорически не рекомендуется путешествовать в Соединенные Штаты". В заявлении отмечается, что цель подобной меры - обеспечить безопасность граждан КНР.