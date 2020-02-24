Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
14:20 24.02.2020 Источник: Интерфакс
В течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс страны на членство в НАТО, заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин.
"Приобретение Украиной членства в НАТО - этот вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины - полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО", - сказал он на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник.
Он отметил, что стремления Украины к членству в Альянсе подтверждены практическими шагами. "Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня принят, - сказал Апаршин.
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