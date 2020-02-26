Ассанж звонил Клинтон, чтобы предупредить США об опасности - адвокаты

12:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявили, что их подзащитный звонил в Белый дом, чтобы предупредить власти США о скорой публикации секретных документов американской разведки.

Во вторник в Лондоне продолжился суд по делу об экстрадиции Ассанжа. Его выдачи добивается министерство юстиции США, которое обвиняет его в шпионаже.

Адвокат Ассанжа Марк Саммерс отверг утверждения американских властей, что сайт WikiLeaks сознательно подверг угрозе жизни людей, опубликовав имена информаторов разведки США.

Во время слушаний представители США настаивают, что Ассанжа нельзя считать журналистом, поэтому неверно использовать для его защиты аргументы о свободе слова. Однако адвокаты основателя WikiLeaks пытаются доказать, что их подзащитный имел право на журналистскую деятельность и пытался предотвратить опасность для жизни информаторов американской разведки.

По словам Саммерса, в ноябре 2010 года Ассанж и сотрудники WikiLeaks начали редактировать 250 тыс. полученных сайтом американских дипломатических документов. Адвокат подчеркнул, что при этом они сотрудничали с партнерскими средствами массовой информации по всему миру, а также с правительством США. Русская служба Би-би-си