Песков прокомментировал слова Суркова про "обнуление президентского срока"

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали слова Суркова про «обнуление президентского срока». Это всего лишь мнение гражданина России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Сурков стал физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Это лишь мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — подчеркнул Песков.

Ранее бывший помощник главы государства заявил, что в России сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую надо закрепить, и такая система органична для политической культуры. По мнению Суркова, если в новом тексте Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика приведёт к необходимости заново начать отсчёт президентских сроков.

«С новыми полномочиями это будет как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства», — добавил Сурков.

Об уходе чиновника из Кремля стало известно 25 января. Сам он объяснял, что хочет «помедитировать». Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника 18 февраля. Говорит Москва