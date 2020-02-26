0
0
131
НОВОСТИ

Песков прокомментировал слова Суркова про "обнуление президентского срока"

14:12 26.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле прокомментировали слова Суркова про «обнуление президентского срока». Это всего лишь мнение гражданина России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Сурков стал физическим лицом, которое не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Это лишь мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — подчеркнул Песков.

Ранее бывший помощник главы государства заявил, что в России сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую надо закрепить, и такая система органична для политической культуры. По мнению Суркова, если в новом тексте Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика приведёт к необходимости заново начать отсчёт президентских сроков.

«С новыми полномочиями это будет как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства», — добавил Сурков.

Об уходе чиновника из Кремля стало известно 25 января. Сам он объяснял, что хочет «помедитировать». Владимир Путин подписал указ об отставке своего помощника 18 февраля.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 26.02.2020
В Ульяновске восьмиклассник напал с ножом на учителя алгебры
0
11
15:00 26.02.2020
Землетрясение магнитудой около четырех баллов произошло в Кузбассе
0
42
14:52 26.02.2020
Экс-глава службы экономической разведки Франции будет вести передачи на RT France
0
57
14:32 26.02.2020
Путин потребовал жестко реагировать на произвол и фальсификации со стороны полиции
0
97
14:00 26.02.2020
В Федерации бокса России предложили перенести Олимпиаду из Японии в РФ
0
124
13:32 26.02.2020
Посольство РФ задолжало Великобритании почти $7,5 млн за въезд дипломатов в центр Лондона - СМИ
0
230
13:20 26.02.2020
Профсоюз педагогов предложил за оскорбление учителей детьми штрафовать родителей
0
195
13:10 26.02.2020
В Нью-Дели демонстранты подожгли мечеть
0
181
13:05 26.02.2020
Союз пивоваров просит ввести минимальные цены на пиво
0
191
13:00 26.02.2020
Крым не станет ценой для мира на Донбассе - Зеленский
0
188

Возврат к списку