На Украине будет отмечаться "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя"

16:00 Источник: Эхо Москвы

26 февраля на Украине теперь будет отмечаться "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". Соответствующий указ подпишет Владимир Зеленский. По его словам, возвращение Крыма неотъемлемая часть украинской национальной идеи.

В то же время он заявил, что Крым не может стать ценой за установление мира в Донбассе. Эхо Москвы