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НОВОСТИ

На Украине будет отмечаться "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя"

16:00 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы

26 февраля на Украине теперь будет отмечаться "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". Соответствующий указ подпишет Владимир Зеленский. По его словам, возвращение Крыма неотъемлемая часть украинской национальной идеи.

В то же время он заявил, что Крым не может стать ценой за установление мира в Донбассе.  Эхо Москвы

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