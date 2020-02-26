На Украине будет отмечаться "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя"
16:00 26.02.2020 Источник: Эхо Москвы
26 февраля на Украине теперь будет отмечаться "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". Соответствующий указ подпишет Владимир Зеленский. По его словам, возвращение Крыма неотъемлемая часть украинской национальной идеи.
В то же время он заявил, что Крым не может стать ценой за установление мира в Донбассе. Эхо Москвы
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