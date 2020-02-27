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Действия США и НАТО мешают созданию мира без ядерного оружия - постпред ООН

07:50 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы США в адрес ряда государств, включая Россию, отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Небензя подчеркнул, что тема ядерного разоружения остается одним из приоритетов российской внешней политики. "Мы с пониманием относимся к озабоченностям ряда неядерных государств, наращивающих требования по ускорению процесса ядерного разоружения", - отметил он.

"Вместе с тем очевидно, что здесь необходимо учитывать все факторы международной безопасности и стратегической стабильности, - добавил высокопоставленный дипломат. - Предпринятые США и НАТО в последние десятилетия силовые акции, а также угрозы Вашингтона в адрес ряда государств, включая Россию, лишь отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия".


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