Действия США и НАТО мешают созданию мира без ядерного оружия - постпред ООН
07:50 27.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угрозы США в адрес ряда государств, включая Россию, отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Небензя подчеркнул, что тема ядерного разоружения остается одним из приоритетов российской внешней политики. "Мы с пониманием относимся к озабоченностям ряда неядерных государств, наращивающих требования по ускорению процесса ядерного разоружения", - отметил он.
"Вместе с тем очевидно, что здесь необходимо учитывать все факторы международной безопасности и стратегической стабильности, - добавил высокопоставленный дипломат. - Предпринятые США и НАТО в последние десятилетия силовые акции, а также угрозы Вашингтона в адрес ряда государств, включая Россию, лишь отдаляют цель создания мира, свободного от ядерного оружия".
НОВОСТИ
- 14:00 25.02.2020
- Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой
- 09:32 25.02.2020
- Скончался маршал Дмитрий Язов
- 14:20 24.02.2020
- Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
- 13:10 24.02.2020
- Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
- 08:55 24.02.2020
- Россия будет строить свои вертолетоносцы в Крыму - СМИ
- 13:30 23.02.2020
- МиГ-29К потерпел крушение в Индии
- 20:00 22.02.2020
- Комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России в Сербию - министр обороны
- 10:30 22.02.2020
- США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
- 21:20 20.02.2020
- Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ
- 18:00 20.02.2020
- Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать