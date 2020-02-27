В Петербурге этой зимой переплавили в 20 раз меньше снега, чем прошлой

12:32 Источник: Интерфакс

С начала декабря стационарные снегоплавильные пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приняли около 120 тысяч кубометров снега, почти в 20 раз меньше, чем в рекордно снежном сезоне 2018-2019 гг.

"Прием снега в сезоне 2019-2020 начался в начале декабря. За это время было принято чуть более 120 тысяч кубометров снега. На пунктах работает временный персонал, с учетом погодных условий принято решение о его сокращении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП.

В предыдущем сезоне 2018-2019 гг. ССП расплавили 2 млн 332 тысяч 036 кубометров снежных масс.