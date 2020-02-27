0
0
0
НОВОСТИ

В Петербурге этой зимой переплавили в 20 раз меньше снега, чем прошлой

12:32 27.02.2020 Источник: Интерфакс

С начала декабря стационарные снегоплавильные пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приняли около 120 тысяч кубометров снега, почти в 20 раз меньше, чем в рекордно снежном сезоне 2018-2019 гг.

"Прием снега в сезоне 2019-2020 начался в начале декабря. За это время было принято чуть более 120 тысяч кубометров снега. На пунктах работает временный персонал, с учетом погодных условий принято решение о его сокращении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП.

В предыдущем сезоне 2018-2019 гг. ССП расплавили 2 млн 332 тысяч 036 кубометров снежных масс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 27.02.2020
Путин признался, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи
0
56
12:05 27.02.2020
В день голосования по поправкам к Конституции Россия вспомнит о Ленине - Зюганов
0
91
12:00 27.02.2020
Саудовская Аравия приостановила въезд паломников
0
137
11:32 27.02.2020
Моногорода могут уплотнить для сокращения расходов
0
134
11:20 27.02.2020
Россияне значительно увеличили количество средств на банковских счетах
0
142
11:05 27.02.2020
Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
0
153
11:00 27.02.2020
Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался
0
155
10:32 27.02.2020
В Европе напали на критика руководства Чечни - СМИ
0
187
10:20 27.02.2020
Число умерших от коронавируса в Китае приблизилось к 2,8 тыс. человек
0
191
10:05 27.02.2020
Предвыборный штаб Трампа обвинил NYT в клевете
0
234

Возврат к списку