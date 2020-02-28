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НОВОСТИ

ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким

19:20 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения нового коронавируса как очень высокий. Об этом заявил в пятницу ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наши эпидемиологи отслеживают изменения постоянно, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне", - приводятся его слова в "Твиттере" ВОЗ.

Ранее в организации оценивали риск распространения вируса как высокий.

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