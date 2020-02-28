ВОЗ считает риск распространения нового коронавируса очень высоким
19:20 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения нового коронавируса как очень высокий. Об этом заявил в пятницу ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Наши эпидемиологи отслеживают изменения постоянно, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне", - приводятся его слова в "Твиттере" ВОЗ.
Ранее в организации оценивали риск распространения вируса как высокий.
НОВОСТИ
- 13:32 28.02.2020
- ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе - Минобороны Турции
- 11:05 28.02.2020
- Попавшие под огонь сирийских войск турецкие военные находились среди боевиков - МО РФ
- 10:05 28.02.2020
- Турция заявила об уничтожении военного конвоя сирийских войск
- 09:20 28.02.2020
- Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик - ВМС
- 09:05 28.02.2020
- Число турецких военных, погибших в Идлибе, превысило 30
- 11:05 27.02.2020
- Сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе - источник
- 14:00 25.02.2020
- Шойгу назвал маршала Язова человеком-легендой
- 09:32 25.02.2020
- Скончался маршал Дмитрий Язов
- 14:20 24.02.2020
- Планы Украины по вступлению в НАТО будут включены в военную стратегию государства
- 13:10 24.02.2020
- Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать