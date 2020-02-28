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Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель

20:00 28.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $49 за баррель в июле 2017 г.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 6,8% - до $43,88 за баррель, минимума с декабря 2018 года.

При этом курс рубля на Мосбирже снижается по отношению к американской и европейской валютам. Так, доллар растет до 67,16 руб. (+1,75%), а евро - до 73,69 руб. (+1,59%).

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