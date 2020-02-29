Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прототип космического корабля Starship SN1 американской компании SpaceX взорвался в ночь на субботу во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Об этом свидетельствует видео с места испытаний, размещенное на Ютуб-канале NASA Spaceflight.

В пояснении к видео отмечается, что взрыв произошел после того, как в ходе испытаний баки корабля начали заполнять криогенным топливом - жидким азотом.

В ноябре 2019 года аналогичный инцидент произошел с другим прототипом корабля Starship - Mk1. Как отмечается на портале NASA Spaceflight, при сборке в конструкцию Starship SN1 были внесены изменения для предотвращения подобных аварий. В ближайшее время SN1 должен был совершить первый испытательный полет.

Как ранее не раз подчеркивал американский предприниматель Илон Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается Starship, рассчитанный на 100 человек. Согласно планам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.