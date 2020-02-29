Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе
15:00 29.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прототип космического корабля Starship SN1 американской компании SpaceX взорвался в ночь на субботу во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Об этом свидетельствует видео с места испытаний, размещенное на Ютуб-канале NASA Spaceflight.
В пояснении к видео отмечается, что взрыв произошел после того, как в ходе испытаний баки корабля начали заполнять криогенным топливом - жидким азотом.
В ноябре 2019 года аналогичный инцидент произошел с другим прототипом корабля Starship - Mk1. Как отмечается на портале NASA Spaceflight, при сборке в конструкцию Starship SN1 были внесены изменения для предотвращения подобных аварий. В ближайшее время SN1 должен был совершить первый испытательный полет.
Как ранее не раз подчеркивал американский предприниматель Илон Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается Starship, рассчитанный на 100 человек. Согласно планам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.
НОВОСТИ
- 16:00 29.02.2020
- Не менее 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС - Эрдоган
- 14:02 29.02.2020
- В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
- 14:00 29.02.2020
- Состояние богатейших людей мира снизилось на $444 млрд за неделю - Bloomberg
- 13:00 29.02.2020
- Турция предложила РФ не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска, утверждает Эрдоган
- 12:30 29.02.2020
- Пентагон подписал контракт на производство противотанковых ракетных комплексов для Украины и Грузии
- 12:00 29.02.2020
- Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении экономики Украины
- 11:30 29.02.2020
- Российские моряки получили в Кабо-Верде длительные сроки заключения по делу о наркотиках
- 11:00 29.02.2020
- Facebook и Twitter не подтвердили заявление Госдепа о причастности РФ к распространению фейков о коронавирусе
- 10:30 29.02.2020
- В поджоге Лионского вокзала в Париже подозревают конголезских активистов
- 10:00 29.02.2020
- В Финляндии предложили отменить визы для россиян из приграничных районов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать