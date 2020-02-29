0
0
130
НОВОСТИ

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе

15:00 29.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прототип космического корабля Starship SN1 американской компании SpaceX взорвался в ночь на субботу во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Об этом свидетельствует видео с места испытаний, размещенное на Ютуб-канале NASA Spaceflight.

В пояснении к видео отмечается, что взрыв произошел после того, как в ходе испытаний баки корабля начали заполнять криогенным топливом - жидким азотом.

В ноябре 2019 года аналогичный инцидент произошел с другим прототипом корабля Starship - Mk1. Как отмечается на портале NASA Spaceflight, при сборке в конструкцию Starship SN1 были внесены изменения для предотвращения подобных аварий. В ближайшее время SN1 должен был совершить первый испытательный полет.

Как ранее не раз подчеркивал американский предприниматель Илон Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается Starship, рассчитанный на 100 человек. Согласно планам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 29.02.2020
Не менее 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС - Эрдоган
0
58
14:02 29.02.2020
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
0
234
14:00 29.02.2020
Состояние богатейших людей мира снизилось на $444 млрд за неделю - Bloomberg
0
230
13:00 29.02.2020
Турция предложила РФ не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска, утверждает Эрдоган
0
351
12:30 29.02.2020
Пентагон подписал контракт на производство противотанковых ракетных комплексов для Украины и Грузии
0
359
12:00 29.02.2020
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении экономики Украины
0
423
11:30 29.02.2020
Российские моряки получили в Кабо-Верде длительные сроки заключения по делу о наркотиках
0
414
11:00 29.02.2020
Facebook и Twitter не подтвердили заявление Госдепа о причастности РФ к распространению фейков о коронавирусе
0
430
10:30 29.02.2020
В поджоге Лионского вокзала в Париже подозревают конголезских активистов
0
461
10:00 29.02.2020
В Финляндии предложили отменить визы для россиян из приграничных районов
0
531

Возврат к списку