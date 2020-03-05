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Мэр Собянин: Находящиеся на карантине смогут получить больничный с курьером

10:22 05.03.2020

Горожане, оказавшиеся в Москве на карантине в связи с подозрениями на заболевание коронавирусом, могут получить больничный при помощи курьерской доставки. По словам мэра Сергея Собянина, если человек чувствует себя хорошо, но для самоизоляции ему требуется больничный лист, не следует посещать поликлинику и вызывать врача на дом. «В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям», - написал градоначальник.

Согласно решению Роспотребнадзора, постановление об обязательной изоляции на дому получают лишь граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана, причем при необходимости врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту.

«Получить больничный лист можно и задним числом, например, если вы прилетели неделю назад», - отметил Собянин, по данным которого такой порядок выдачи больничных листов временный и будет действовать до 1 апреля 2020 года.

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