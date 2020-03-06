Московский кредитный банк к 8 марта высчитал "индекс тюльпана"

14:22

С каждым годом мужчины-клиенты Московского кредитного банка (МКБ) готовы тратить на розы, тюльпаны и мимозы любимым женщинам все больше денег. Об этом заявили эксперты МКБ, проанализировав данные по активности клиентов банка-мужчин при оплате товаров и услуг банковскими картами и вычислив «индекс тюльпана» – сколько потратят потребители на покупку цветов к 8 марта.

За 2017 год на цветы мужчины потратили 77,7 млн руб, из которых 16 млн - в марте. В 2018 году расходы мужчин на цветы составили уже 92,5 млн (18,5 млн в марте), а в 2019-м – 108,8 млн (21,7 млн в марте). При этом стоимость одной покупки цветов в марте увеличивалась по сравнению с остальными днями года в 1,5 раза. Так, в 2019 году средний чек покупателей-мужчин в цветочном магазине составлял 1,4 тыс. рублей, а в марте он вырос до 2 тыс. руб. Всего в 2019 году мужчины совершили 69 тыс. покупок цветов, из которых 7,5 тыс. приходятся на предпраздничные дни марта.

«За первые дни марта мы видим, что средний чек на покупку цветов наших клиентов уже превысил прошлогодний показатель и составил 2,7 тыс. руб., при этом наибольшую активность мы ожидаем 7 и 8 марта, — отмечает руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. — Сравнивая с активностью за предыдущие годы, можем прогнозировать, что по итогам марта расходы наших клиентов-мужчин на цветы превысят 24 млн руб.»

Эксперты МКБ также отмечают месяцы, в которые мужчины дарят своим любимым женщинам цветов реже всего – это июнь, июль и август, когда каждый год покупательская активность снижается на 20-25%.