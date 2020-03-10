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НОВОСТИ

В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам

14:51 10.03.2020

В российской столице создан Оперативный штаб по вопросам экономики, который займется поддержкой городских предприятий в условиях глобальной экономической нестабильности. «Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках. В этой связи я принял решение о создании Оперативного штаба Правительства Москвы по экономическим вопросам», - написал мэр Сергей Собянин на своем сайте.

По словам градоначальника, новая структура будет вести мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, если это будет нужно, «оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности».

«Особое внимание обратим на оказание помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействие в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, дано поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом», - отметил Собянин.

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