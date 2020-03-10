В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам
14:51 10.03.2020
В российской столице создан Оперативный штаб по вопросам экономики, который займется поддержкой городских предприятий в условиях глобальной экономической нестабильности. «Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках. В этой связи я принял решение о создании Оперативного штаба Правительства Москвы по экономическим вопросам», - написал мэр Сергей Собянин на своем сайте.
По словам градоначальника, новая структура будет вести мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, если это будет нужно, «оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности».
«Особое внимание обратим на оказание помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействие в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, дано поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом», - отметил Собянин.
НОВОСТИ
- 15:50 10.03.2020
- Путин поддержал предложение об обнулении сроков президента
- 15:32 10.03.2020
- Госдума одобрила поправку в Конституцию о государствообразующем статусе русского народа
- 15:30 10.03.2020
- Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму
- 15:18 10.03.2020
- Мэр Собянин рассказал о планах строительства в Москве новой инфекционной больницы
- 15:12 10.03.2020
- Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Липецкой области
- 15:00 10.03.2020
- Эрдоган утверждает, что Турция уничтожила в Сирии восемь комплексов "Панцирь"
- 14:32 10.03.2020
- Единороссы в Госдуме поддержат поправку Терешковой о президентских сроках - Неверов
- 14:05 10.03.2020
- Путин может пойти на выборы в 2024 году
- 14:00 10.03.2020
- Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев - Новак
- 13:32 10.03.2020
- РФ получила информацию от США, что Трамп не приедет на День Победы - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать