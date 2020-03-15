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НОВОСТИ

Решение владельца "Независимой газеты" Константина Ремчукова в связи с угрозой коронавируса COVID-19

17:04 15.03.2020 Источник: НГ-Online

Главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков сегодня принял решение по дальнейшему графику работы редакции в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19.

"Сегодня на утренней летучке принял решение: сотрудники редакции с понедельника работают удалённо.В редакции будет находиться лишь тот минимум людей,без которых нельзя создать бумажную версию газеты.Дал поручение техническим службам подключить личные компьютеры к системе НГ", - говорится в сообщении.

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