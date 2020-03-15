Решение владельца "Независимой газеты" Константина Ремчукова в связи с угрозой коронавируса COVID-19

17:04 Источник: НГ-Online

Главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков сегодня принял решение по дальнейшему графику работы редакции в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19.



"Сегодня на утренней летучке принял решение: сотрудники редакции с понедельника работают удалённо.В редакции будет находиться лишь тот минимум людей,без которых нельзя создать бумажную версию газеты.Дал поручение техническим службам подключить личные компьютеры к системе НГ", - говорится в сообщении.