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НОВОСТИ

Международный конкурс на концепцию реконструкции Центрального парка Красноярска перенесен из-за коронавируса

15:25 25.03.2020

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире организаторы конкурса на разработку концепции реконструкции Центрального парка в Красноярске будут вынуждены перенести его начало.

Согласно условиям конкурса, архитектурные бюро и авторские коллективы из разных стран мира должны были провести очные презентации и защиты своих проектов развития парка. Кроме того, предполагалось, что финалисты доработают свои концепции после того, как они посетят город, познакомятся с его атмосферой, историей и жителями.

Однако введенные правительствами ряда стран ограничения по пересечению границ на неопределенный срок делают невозможным выполнение этих условий. Поэтому компания РУСАЛ была вынуждена перенести проведение международного архитектурного конкурса на разработку концепции реконструкции Парка им. Горького в Красноярске на неопределенное время до нормализации эпидемиологической обстановки в России и мире.

Напомним, соглашение между администрацией Красноярска и компанией РУСАЛ по преображению общественного пространства было подписано 29 ноября 2019 года, в рамках XV Красноярского городского форума. Компания РУСАЛ взяла на себя разработку и поэтапную реализацию концепцию развития его территории. Работы должны были завершиться в 2022 году.

Василий Столбунов

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