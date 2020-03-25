Неизвестные напали на Алексея Навального

18:40 Источник: Эхо Москвы

На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы. Неизвестные облили основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального молоком и обсыпали мукой на Арбате перед входом на радиостанцию «Эхо Москвы». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Меня в последнее время регулярно около дома подкарауливает группа сумасшедших людей, парочка из которых что-то кричит мне в лицо и идет со мной так работу, а один снимает на камеру. Сегодня они решили облить меня молоком и обсыпать мукой. Сейчас эта мука покрывает коридор «Эха Москвы», потому что я здесь отряхивался очень долго», — сказал он.