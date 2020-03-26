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США пришли к выводу, что бывший агент ФБР Левинсон умер под стражей в Иране

10:32 26.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти США пришли к выводу, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон умер под стражей в Иране. При этом у родных нет сведений о том, как и когда это случилось. Ассошиэйтед Пресс передает, что это вероятно произошло до недавней вспышки коронавируса.

В конце прошлого года Белый дом предложил 20 миллионов долларов за информацию о Роберте Левинсоне, пропавшем в исламской республике в 2007 году. Госдепартамент США обвинял Тегеран в том, что Левинсона взяли в заложники. Власти Ирана факт задержания экс-агента ФБР никогда не признавали.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска говорил, что по просьбе Вашингтона потратил 20 миллионов долларов на операцию по нахождению Левинсона.  Эхо Москвы

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