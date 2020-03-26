У всех вернувшихся из-за границы будут брать тест на коронавирус уже в аэропорту
12:32 26.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
У всех вернувшихся из-за границы туристов будут брать тест на коронавирус в аэропорту. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, анализы будут сдавать все вернувшиеся из стран, в которых выявлен хотя бы один случай заражения. Всем прибывающим также будут измерять температуру и выдавать памятки. Затем все сведения будут передаваться в больницы. Дополнительные меры досмотра вступают в силу с сегодняшнего дня.
С пятницы Россия приостанавливает авиасообщение абсолютно со всеми странами. Исключение сделано лишь для тех авиакомпаний, которые эвакуируют российских граждан. Говорит Москва
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