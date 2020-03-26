Сбербанк открыл доступ к своей Виртуальной школе для всех желающих
12:37 26.03.2020
Сбербанк впервые открыл доступ к учебным материалам собственной Виртуальной школы для всех желающих. На портале уже размещены курсы, лекции, статьи и результаты исследований, которые будут обновляться еженедельно. Представители банка полагают, что с переходом на удаленный формат работы, особенно актуальной стала возможность дистанционного обучения. Образовательные инициативы Сбербанка будут полезны не только детям, но и взрослым. «Часть курсов Виртуальной школы была разработана специально для упрощения работы компаний в текущих условиях, - отмечает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Мы будем очень быстро реагировать на изменение ситуации и продолжим обеспечивать десятки миллионов наших клиентов надежными сервисами».
В открытой Виртуальной школе Сбербанка представлены курсы и тренажеры по разным темам, затрагивающим развитие корпоративных, ролевых, цифровых и профессиональных компетенций. Также доступна серия материалов проекта SberKnowledge (информационно-аналитического издания Корпоративного университета Сбербанка) о новых трендах в менеджменте, коммуникации и комплексном развитии личности. Желающие могут ознакомиться с серией материалов от проекта EduTech (про лучшие практики в мире обучения) и Пульс EduTech (обзоры рынка образовательных технологий), а также посмотреть видео и статьи современных российских ученых про значимые открытия в области когнитивистики, лингвистики, больших данных и т.д. Кроме того, в открытый доступ выложены результаты научных исследований, подготовленные в рамках совместного проекта Корпоративного университета и ПостНауки и видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров.
Отметим, что Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading открыл доступ для всех желающих к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в аудио и текстовом формате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года.
Все материалы открытой Виртуальной школы Сбербанка можно найти по ссылке. Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от Корпоративного университета Сбербанка. Ранее Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками», который за неделю прошли более 7 000 человек.
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