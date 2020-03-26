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Во Владимирской области задержан один из участников нападения на псковских десантников в Чечне

16:00 26.03.2020 Источник: RNS

ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета задержала во Владимирской области еще одного боевика, который под руководством бандитов Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ России. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Во взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскного управления 2 Службы ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и Центра “Э” ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), во Владимирской области задержан еще один участник нападения - Майрбек Башаев», — говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.  RNS

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