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Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей

19:42 26.03.2020

Сообщения о том, что в Москве не работают все социальные карты, не соответствует действительности, заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, заблокирована только часть карт, чтобы снизить транспортные потоки в столице. «Бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут продолжать пользоваться учащиеся, занятые в волонтерской деятельности или работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности», - отметил Немерюк.

По его словам, чтобы продолжить использовать льготный проездной учащиеся, которые занимаются волонтерством, должны позвонить по телефону Единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77. «После внесения данных льгота активируется в течение суток. Этот порядок пользования транспортной льготой также касается работающих жителей Москвы возрастной категории 65+. Они также могут заявить о себе по телефону Единой справочной службы», - сказал Немерюк, отметив, что в скором времени появится возможность зарегистрироваться для получения льготы в личном кабинете на сайте mos.ru.

При этом каких-то ограничений при использовании карт для получения других льгот, например, скидок в магазинах и аптеках, не установлено.

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