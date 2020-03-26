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В ВолГУ создадут интерактивную карту уличных боев в Сталинграде

21:25 26.03.2020 Источник: НГ-Online

В Волгоградском госуниверситете (ВолГУ) началась работа над созданием интерактивной 3D-карты уличных боев в Сталинграде. Созданием уникальной исторической карты занимаются участники проекта междисциплинарной Лаборатории пространственного анализа данных, исторической реконструкции и 3D-моделирования ВолГУ.

По словам и.о. ректора ВолГУ профессора Аллы Калининой, проект получил поддержку Минобрнауки РФ, в нем задействованы представители разных научных отраслей. «Это не только интересный и современный научный проект, но также проект патриотический. Он поможет более глубоко понять важные эпизоды Сталинградской битвы, сыгравшей переломную роль в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнула Алла Калинина.

Участники междисциплинарной Лаборатории планируют также заняться созданием исторических 3D-моделей знаковых объектов Царицына (прежнее название Волгограда), реконструкции крупных поселенческих археологических памятников эпохи Золотой Орды, которые относятся к культурному наследию мирового значения.

Андрей Серенко

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