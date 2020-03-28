Компания OneWeb объявила о банкротстве
10:30 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская компания-стартап OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. Соответствующее заявление опубликовано вечером в пятницу на сайте компании.
"Компания и некоторые из контролируемых ей филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк", - говорится в сообщении.
В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. Глава компании Адриан Штекель также подтвердил информацию об увольнении части сотрудников в связи с сложившейся ситуацией.
27 марта газета "Файнэншл таймс" (FT) сообщила со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что OneWeb может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников до конца дня. По ее информации, компании не удалось достичь договоренности с японским холдингом Softbank о привлечении дополнительных средств в размере 2 млрд долларов. Ранее OneWeb удалось привлечь инвестиции на общую сумму в 3,4 млрд долларов.
Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.
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