В РФ закрываются все спортивные базы
20:00 28.03.2020 Источник: Интерфакс
Министерство спорта России приняло решение о закрытии всех тренировочных баз с 29 марта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Заработная плата персоналу будет сохранена.
"Здоровье людей является нашим главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. В соответствии с решениями президента России и правительства РФ, Министерство спорта временно приостанавливает работу подведомственных учебно- тренировочных спортивных баз. Мы рассматриваем возможность перевести в особый закрытый режим работы Учебно-тренировочный центр "Новогорск" при условии выполнения требований Роспотребнадзора и реализации специальных мер по предупреждению распространения коронавируса", - заявил министр спорта Олег Матыцин.
Он сообщил, что ограничительные меры вступают в силу с 29 марта.
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