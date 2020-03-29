Госдеп США пояснил свое заявление по поводу рабочих виз для врачей

09:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти заверили, что не стремятся переманить в США врачей из других стран на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщили в субботу корр. ТАСС в пресс-службе Госдепарамента в ответ на просьбу пояснить вызвавшее критику в социальных сетях уведомление о готовности предоставлять рабочие визы в США медикам, специализирующимся на борьбе с COVID-19 - вызываемым коронавирусом заболеванием.

"Мы признаем, что наше первоначальное уведомление было нечетко сформулировано, и мы с тех пор обновили его, чтобы прояснить, что это относится исключительно к заявителям, у которых есть одобренная петиция (от работодателя в США - прим. ТАСС), или тем, кто участвует в сертифицированных программах обмена", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Изначальное уведомление было размещено в четверг вечером. "Мы призываем специалистов-медиков, которые хотят получить работу в США по рабочей визе или в рамках программы обмена (категории H или J), в особенности тех, кто работает в сфере [борьбы с] COVID-19, связаться с ближайшим посольством или консульством США, чтобы назначить собеседование на получение визы", - говорилось в сообщении на сайте и в "Твиттере" Госдепартамента.