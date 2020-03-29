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Нефть постепенно превращается в "черное барахло" - СМИ

13:45 29.03.2020 Источник: Интерфакс

Цены на нефть на физическом рынке в США стали отрицательными - производители платят потребителям, чтобы те забрали "черное барахло", пишет агентство Bloomberg.

Первым потоком нефти, который перевернул все вверх дном, стал высокосернистый сорт Wyoming Asphalt Sour, который используется в основном для производства битума.

Сырьевой рейдер Mercuria Energy Group в середине марта запросил за нее цену минус 0,19 центов за баррель, фактически попросив производителя заплатить за роскошь избавиться от их добычи.

"Эта нефть не имеет возможности выйти к морю, на нее просто нет покупателей. В регионах, где хранилища быстро заполняются, цены могут стать отрицательными", приводит агентство слова аналитика консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи (Elisabeth Murphy).

Сорта нефти Brent и WTI, эталонные сорта нефти, которые торгуются на биржах США, колеблются на уровнях свыше $20 за баррель. Но в мире физической нефти, где реальные баррели нефти переходят из рук в руки, производители получают гораздо меньше, поскольку спрос на нефть падает из-за карантинов, введенных для нераспространения коронавируса.

Нефтяные трейдеры полагают, что поставки другой нефти, вероятно, скоро увидят отрицательные цены на устье скважины, поскольку НПЗ снижают объемы переработки нефти, лишая часть нефти, которая не имеет выхода к морю, возможности доступа к нефтепроводам.

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