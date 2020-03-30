КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки - СМИ

10:05 Источник: Эхо Москвы

КНДР провела испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки. Так утверждает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейскую прессу. Сообщается, что испытания прошли успешно. Стрельбы проводились с целью проверки стратегических и технических характеристик установки.

С начала месяца Пхеньян осуществил уже несколько пусков. баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Все они упали за пределами Японии или Южной Кореи. Эхо Москвы