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НОВОСТИ

КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки - СМИ

10:05 30.03.2020 Источник: Эхо Москвы

КНДР провела испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки. Так утверждает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейскую прессу. Сообщается, что испытания прошли успешно. Стрельбы проводились с целью проверки стратегических и технических характеристик установки.

С начала месяца Пхеньян осуществил уже несколько пусков. баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Все они упали за пределами Японии или Южной Кореи.  Эхо Москвы

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