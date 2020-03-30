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НОВОСТИ

У иностранцев есть год для того, чтобы продать свои земельные участки в Крыму и Севастополе

12:20 30.03.2020 Источник: Коммерсант.ru

У граждан иностранных государств есть год для того, чтобы продать свои земельные участки в Крыму и Севастополе. В противном случае они будут национализированы. Это следует из подписанного 20 марта указа Владимира Путина о внесении изменений в перечень приграничных территорий РФ, на которых запрещено владеть землей иностранным гражданам.

В этот список теперь включена большая часть территории Республики Крым и города Севастополя. Кроме того, скорректирован список муниципалитетов Калининградской и Астраханской областей, на которые распространяется соответствующее ограничение.  Коммерсантъ

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