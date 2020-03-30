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НОВОСТИ

Сбербанк выдал первый кредит под 0% годовых на зарплату малому бизнесу

15:27 30.03.2020

Сбербанк начал поддерживать специальными кредитами представителей малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса. В частности, был выдан первый кредит под 0% на зарплату по государственной программе кредитования.

По условиям программы, представители бизнеса, пострадавшие от распространения COVID-19, работающие не менее одного года, могут получить до 1 октября 2020 года сумму, определяемую исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования).

«Новая программа кредитования на заработную плату сегодня критически важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, - уверен заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Общий объем программы составит 130 млрд рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей. Потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк. В последние недели Правительство РФ уже оказало значительную поддержку бизнесу страны, эта программа расширят ряд мер, которые помогут базису нашей экономики – малому бизнесу – противостоять последствиям кризиса и продолжить работу после стабилизации ситуации».

Потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить порядка 5 млрд рублей. Ставка по кредиту составляет 0% годовых. В программе участвуют все банки РФ, в Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме - посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.

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