РФ может избежать европейского сценария развития эпидемии - ВОЗ

12:20 Источник: Эхо Москвы

Россия, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, может избежать европейского сценария развития эпидемии. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В России на сегодня число инфицированных приближается к 2,5 тысячам. Лидируют по этому показателю во всем мире США. По данным Университета Джонса Хопкинса в стране свыше 185 тысяч зараженных. Эхо Москвы