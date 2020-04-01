РФ может избежать европейского сценария развития эпидемии - ВОЗ
12:20 01.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, может избежать европейского сценария развития эпидемии. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В России на сегодня число инфицированных приближается к 2,5 тысячам. Лидируют по этому показателю во всем мире США. По данным Университета Джонса Хопкинса в стране свыше 185 тысяч зараженных. Эхо Москвы
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