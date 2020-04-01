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"Я не считаю, что нужно беглецам давать слово" - Песков об интервью Ходорковского

14:32 01.04.2020 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным сам факт интервью радиостанции "Эхо Москвы" с Михаилом Ходорковским, потому что не следует "беглецам давать слово".

"Я всё-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому, мне кажется, это некорректно", - сказал Песков журналистам, комментируя критику тележурналиста Владимира Соловьева в адрес в том числе "Эха Москвы" за это интервью.

Песков отметил, что интервью не слышал, но сам факт не поддерживает.

"Я не считаю, что нужно беглецам давать слово", - повторил он.

"Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на "Эхо Москвы" за то, что они дали слово Ходорковскому. Я бы присоединился к этой критике", - отметил Песков.

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