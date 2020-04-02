Минсельхоз РФ в рамках госинтервенций может направить до 1,5 млн т зерна на рынок

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз РФ в рамках государственных интервенций планирует направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок, предварительная дата начала торгов - 13 апреля. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Аккредитация участников для проведения интервенций начнется 6 апреля, предварительная дата начала торгов - 13 апреля. В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства", - сообщили в Минсельхозе.