0
0
156
НОВОСТИ

В штате Нью-Йорк число умерших выросло до 2,9 тыс, а заболевших достигло 14 тысяч

19:15 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жителей штата Нью- Йорк, госпитализированных с коронавирусом, выросло за последние сутки на тысячу и достигло 14 тысяч, а число умерших за сутки выросло с 2 373 до 2 935. Об этом сообщил в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо. Трансляцию его брифинга вела из города Олбани (столица штата) телекомпания Си-эн-эн.

"В штате зарегистрировано 102 836 случаев заражения коронавирусом, - отметил он. - Более 14 тыс. человек госпитализированы, 2 035 человек скончались. Это самый резкий рост числа смертных случаев за сутки".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 246 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 03.04.2020
За сутки в Москве было взято 14 тысяч проб на коронавирус - Ракова
0
0
20:15 03.04.2020
Первое в РФ уголовное дело за фейк о коронавирусе возбуждено в Петербурге
0
70
19:45 03.04.2020
В наиболее пораженные эпидемией районы Сербии могут направить российских военных
0
121
18:45 03.04.2020
Непродовольственные магазины могут стать пунктами выдачи заказов
0
203
18:36 03.04.2020
В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина
0
196
18:15 03.04.2020
Лицензию на продажу и производство алкоголя могут продлить на год
0
202
17:40 03.04.2020
Граждане могут посещать супермаркеты не у дома - Минпромторг
0
294
17:12 03.04.2020
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
0
274
17:00 03.04.2020
РФ в ночь на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев - СМИ
0
343
16:32 03.04.2020
Меркель вышла на работу после изоляции
0
338

Возврат к списку