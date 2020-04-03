В штате Нью-Йорк число умерших выросло до 2,9 тыс, а заболевших достигло 14 тысяч
19:15 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число жителей штата Нью- Йорк, госпитализированных с коронавирусом, выросло за последние сутки на тысячу и достигло 14 тысяч, а число умерших за сутки выросло с 2 373 до 2 935. Об этом сообщил в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо. Трансляцию его брифинга вела из города Олбани (столица штата) телекомпания Си-эн-эн.
"В штате зарегистрировано 102 836 случаев заражения коронавирусом, - отметил он. - Более 14 тыс. человек госпитализированы, 2 035 человек скончались. Это самый резкий рост числа смертных случаев за сутки".
По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 246 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6 тыс. человек.
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