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НОВОСТИ

Бюджет РФ сверстан из расчета $42 за баррель - Путин

21:45 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия против как слишком высоких, так и слишком низких цен на нефть, считает комфортной для себя стоимость барреля около $42. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергорынках.

"Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем", - сказал российский лидер.

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