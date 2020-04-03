Сбербанк напоминает: оплата услуг ЖКХ более выгодна без посещения офиса банка

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В связи с продлением периода выходных дней до конца апреля, объявленного президентом Владимиром Путиным в качестве меры для противодействия распространению коронавируса, Сбербанк уточнил график работы своих отделений в эти дни. При этом банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

Офисы банка по обслуживанию физических лиц 6-30 апреля будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику, сообщили в банке. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы" . Корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни также будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в "Сбербанк Онлайн" и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Как сообщают в Сбербанке, ситуация мониторится ежедневно: клиентам будет обеспечиваться работа того количества отделений, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей в финансовых услугах. При этом в период выходных дней сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в "Сбербанк Онлайн" и офисах будут происходить в стандартном режиме.

"Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций", - отмечают в Сбербанке.

"Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в "Сбербанк Онлайн" - либо в мобильном приложении на телефоне, либо в web-версии. Это не только наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный способ управлять своими счетами, картами, вкладами, инвестиционными и страховыми продуктами, оплачивать любые товары и услуги", - заметил заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.

"Хочу отдельно сказать, что также через "Сбербанк Онлайн" можно оплачивать услуги ЖКХ, поэтому нет никакой необходимости посещать офисы банка для оплаты коммунальных услуг, тем более что это не только проще, но и выгоднее сделать онлайн, - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка. - Кроме того, согласно Жилищному кодексу РФ, оплату можно произвести в течение 30 дней без начисления пеней. Свои сайты и мобильные приложения есть и у компаний экосистемы Сбербанка, что позволяет нашим клиентам решать большинство жизненных задач не выходя из дома, чтобы не подвергать себя дополнительному риску".