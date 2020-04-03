Еще 4 человека с коронавирусом умерли в Москве - оперштаб
22:45 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. <...> Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз", - говорится в сообщении.
Также в штабе уточнили, что среди умерших - пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.
"34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния. Хроническим бронхитом страдали трое из заболевших", - заключили в оперштабе.
В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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