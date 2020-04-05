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Поезда по территории Белоруссии и Литвы в Калининград временно отменяют с 6 апреля

14:45 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РЖД с 6 апреля отменяют поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград, говорится в сообщении холдинга.

Речь идет о поездах №30/29 Калининград - Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, №80/79 Калининград - Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Для поезда № 30 Калининград - Москва, который отправится сегодня из Калининграда, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки.

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