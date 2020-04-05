Из-за пандемии 29% экономики США парализовано - СМИ

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничительные меры, введенные властями американских штатов и федеральным правительством для борьбы с распространением нового коронавируса, парализовали не менее 29% экономики США. Эти оценки аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody's опубликовала в воскресенье в своей электронной версии американская газета "Уолл-стрит джорнэл".

Она напоминает о том, что власти 41 из 50 американских штатов ввели ограничения на передвижение жителей, закрыв предприятия общественного питания, университеты, кинотеатры, салоны красоты, парки и непродовольственные магазины. По оценке Moody's, эти меры привели к падению ВВП США на около 29% в день по сравнению с первой неделей марта текущего года. Спад данного показателя в штате Калифорния достигает уже 31,5% в день (2,8 млрд долларов), а в еще 15 штатах, на которые приходится порядка 70% ВВП США, - 40% (12,5 млрд долларов).

Как уточняет Moody's, потери еще тридцати штатов и столицы страны достигают 4,9 млрд долларов в день.

Ведущий аналитик рейтингового агентства Марк Занди не считает, что падение таким темпом будет продолжаться весь второй квартал текущего года. В обратном случае годовой показатель ВВП США снизится на около 75%. Занди вместо этого прогнозирует постепенную отмену ограничительных мер к лету и относительно умеренное снижение ВВП страны во втором квартале.