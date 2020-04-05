В Нью-Йорк направят 1,1 тыс. военных медиков для борьбы с коронавирусом - Эспер

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США скоро разместит 1,1 тыс. военных медиков в городе Нью-Йорке для оказания помощи властям мегаполиса в борьбе с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил министр обороны США Марк Эспер в эфире телекомпании Си-эн-эн.

"Я несколько раз беседовал с мэром Нью-Йорка, с которым мы [Пентагон] взаимодействуем очень тесно. Как известно, более одной тысячи [военных] врачей и медсестер дислоцированы в настоящий момент в нескольких городах страны, многие из них - в Нью-Йорке", - информировал Эспер.

По его словам, он провел разговоры по телефону с мэром Биллом де Блазио 2 апреля и с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 3 апреля. "Мы планируем развернуть в Нью-Йорке дополнительно 1,1 тыс. врачей, медсестер и других медработников. Большинство из них будут работать в центре "Джекоб Джавитс" (конференц-центре на Манхэттене, переоборудованном в госпиталь, рассчитанный на 2,5 тыс. коек - прим. корр. ТАСС)", - уточнил министр обороны США. Несколько сотен военных медиков будут направлены в 11 городских больниц, в которых не хватает медицинского персонала.