Названы российские регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

11:00 Источник: РБК

В 14 регионах России доля расходов на продукты питания составляет от 40% и выше, свидетельствуют данные аналитиков рейтингового агентства АКРА, с которыми ознакомился РБК. АКРА оценивает долю расходов на питание от всех расходов на потребление в среднем на одного члена домохозяйства.

Самая высокая доля расходов на еду зафиксирована в следующих регионах: Ингушетия (59%); Дагестан (55%); Чукотский автономный округ (48%); Смоленская область (48%); Кабардино-Балкария (45%); Рязанская область (44%); Мордовия (43%); Тюменская область (42%); Саратовская и Тульская области (по 40%).

В 11 субъектах Федерации расходы населения на еду составляют менее 30%. Наименьшая доля расходов на питание отмечается в: Ханты-Мансийском автономном округе (24%); Москве (25%); Московской области (25%); Татарстане (26%); Мурманской области (26%). РБК