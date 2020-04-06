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Мишустин призвал не мешать службам доставки в их работе

12:32 06.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Мишустин призвал не мешать службам доставки в их работе. По словам премьер-министра, эти сервисы делают всё, чтобы помочь людям в самоизоляции, поэтому «препятствовать им необоснованными запретами недопустимо».

Мишустин сообщил, что кабмин разработал все необходимые подзаконные акты в связи с коронавирусом. Глава правительства также попросил министров в случае необходимости подготовить дополнительные меры для укрепления экономики.

Кроме того, он заявил, что будут введены ограничения для неплановых проверок малого и среднего бизнеса, для них потребуется разрешение прокуратуры.

Также Мишустин сообщил, что со 2 апреля и до конца года не будут применяться штрафные санкции к тем, кто строит жильё.

Премьер потребовал от организаторов культурных мероприятий, отменённых из-за коронавируса, вернуть деньги за билеты или предложить альтернативные варианты.

Действие ряда срочных лицензий и разрешений, истекающих с 1 марта, будет продлено на год.

Мишустин напомнил главам регионов, что они не должны путать региональные полномочия с федеральными, а ограничения на местах должны быть адекватными. В частности, премьер раскритиковал решение некоторых губернаторов закрыть границы. Ранее такие меры ввели в Чечне и Челябинской области.  Говорит Москва

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