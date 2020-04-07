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Эксперт назвал причины роста количества случаев заражения кронавирусом среди молодых в РФ

08:10 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост количества случаев заражения новым коронавирусом среди молодых людей в РФ произошел из-за того, что неделю назад некоторые граждане выехали на природу в окружении других людей вместо самоизоляции. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Давайте с вами даже не медицинский анализ проведем, а тот анализ, который нам всем понятен. Инкубационный период: от начала заражения до проявления клинических симптомов. <...> Рост-то когда произошел? Эти "шашлычки" показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах. <...> Почему заболели молодые? И почему заболели именно сейчас? Если мы с вами сравним, это как раз пятница, это где-то семь дней, средний инкубационный период. <...> Многие вышли на природу, было тепло хорошо. И вот вам сегодняшний результат", - сказала она.

Малинникова отметила, что среди новых заболевших пока не наблюдается тяжелых случаев.

Эксперт также подчеркнула, что лучший метод для борьбы с коронавирусом - это разобщение населения, поскольку он может мутировать, передаваясь от человека к человеку. "Чем больше он будет передаваться от человека к человеку,[тем больше] он сможет мутировать еще. <...> И поэтому нам сейчас самое главное, что надо сделать - не дать ему передаваться от человека к человеку. Единственное и самая лучшая профилактика - это разобщение", - пояснила она.

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