Ученикам одиннадцатых классов возможно придется учиться в июне
16:12 07.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Ученикам одиннадцатых классов в России скорее всего придется учиться в июне. Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что его ведомство рассматривает такую возможность.
Кравцов констатировал, что есть проблема с удаленным образованием в тех школах, где нет интернета. Эхо Москвы
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