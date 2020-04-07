Ученикам одиннадцатых классов возможно придется учиться в июне

16:12 Источник: Эхо Москвы

Ученикам одиннадцатых классов в России скорее всего придется учиться в июне. Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что его ведомство рассматривает такую возможность.

Кравцов констатировал, что есть проблема с удаленным образованием в тех школах, где нет интернета. Эхо Москвы