Пик эпидемии коронавируса в России не пройден, нужно учиться на чужих ошибках - Путин
18:00 07.04.2020 Источник: Эхо Москвы
По словам главы государства, власти самым внимательным образом отслеживают ситуацию, учитывают позитивный и негативный опыт других стран. Извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества. Путин также сказал, что хотел бы услышать мнение экспертов-вирусологов о возможности сокращения режима нерабочих дней в стране, введенный в связи с коронавирусом, и каковы их прогнозы на ближайшую перспективу. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:40 07.04.2020
- Владимир Потанин возглавил список богатейших людей России
- 17:32 07.04.2020
- "Нафтогаз" планирует предъявить "Газпрому" новые претензии на $17,3 млрд
- 17:12 07.04.2020
- Россияне из-за самоизоляции начали сбегать от семей в съемные квартиры - СМИ
- 17:00 07.04.2020
- Путин попросил совета у экспертов, можно ли будет сократить число нерабочих дней в апреле
- 16:32 07.04.2020
- Во Франции мужчину оштрафовали за выгул кошки
- 16:12 07.04.2020
- Ученикам одиннадцатых классов возможно придется учиться в июне
- 16:00 07.04.2020
- Минпромторг направил регионам РФ более 25 млн масок
- 15:32 07.04.2020
- Каждый пятый житель РФ не доверяет информации о коронавирусе - опрос
- 15:12 07.04.2020
- России и странам ОПЕК в марте помешал договориться ультиматум Саудовской Аравии - Bloomberg
- 15:00 07.04.2020
- Правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать