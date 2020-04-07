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Пик эпидемии коронавируса в России не пройден, нужно учиться на чужих ошибках - Путин

18:00 07.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Пик эпидемии коронавируса в России не пройден, нужно учиться на чужих ошибках, а не на своих, заявил президент Владимир Путин на совещании по борьбе с эпидемией, которое прошло в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, власти самым внимательным образом отслеживают ситуацию, учитывают позитивный и негативный опыт других стран. Извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества. Путин также сказал, что хотел бы услышать мнение экспертов-вирусологов о возможности сокращения режима нерабочих дней в стране, введенный в связи с коронавирусом, и каковы их прогнозы на ближайшую перспективу.  Эхо Москвы

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