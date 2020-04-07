Можно ли сократить "антикоронавирусные" выходные, станет ясно через неделю - вирусолог
22:40 07.04.2020 Источник: Интерфакс
Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса в России дадут результат примерно через неделю, тогда же можно будет сказать более точно, можно ли сократить период выходных дней, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.
"Несмотря на то, что продолжается рост заболеваемости, но результат этих ограничений, учитывая инкубационный период, мы будем наблюдать через неделю", - сказал Кутырев на совещании президента РФ Владимира Путина с экспертами по борьбе с распространением коронавируса.
Он отметил, что "важно продолжить работу по упреждающим, профилактическим действиям, разобщение, ограничение контактов - важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов".
Отвечая на прямой вопрос Путина, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России, Кутырев заявил, что это также станет понятно через неделю.
"Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости", - сказал Кутырев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы услышать от экспертов-вирусологов, можно ли сократить режим нерабочих дней в стране, введенный в связи с коронавирусом
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